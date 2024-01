Milan, Musah: 'Maignan non voleva continuare. Abbiamo dimostrato che si può fare qualcosa sul campo'

Sono passati tre giorni dal brutto episodio del Bluenergy Stadium, gliricevuti dache hanno portato anche all'interruzione per alcuni minuti di. Mentre le indagini hanno portato all'identificazione di altri quattro individui, daspati e prontamente banditi a vita dallo stadio dal club friulano, arrivano ulteriori testimonianze dei fatti di Udine.ha partecipato ieri, assieme alla calciatrice rossonera, a un'iniziativa che il Milan porta avanti da tempo: "", una serie di incontri valoriali con alcune scuole in Italia o nel mondo. In questo caso, il centrocampista statunitense e Grimshaw si sono collegati con gli studenti di tre scuole secondarie di New York, Londra e Nairobi per sensibilizzare verso i temi di tolleranza e inclusività.- Musah è tornato sulla serata di Udine e ha spiegato: "I tifosi urlano sempre qualcosa contro, ma quando è troppo è troppo - riporta Gazzetta.it -. Mi è capitato al Valencia e anche sabato.". Lo statunitense ha proseguito parlando di quello che ha vissuto il compagno di squadra Maignan al Bluenergy Stadium: ". Queste azioni ora devono avere conseguenze. Bisogna fare qualcosa e la nostra reazione in campo è stata giusta, ci ha dato la sicurezza che siamo un gruppo unito".- Le parole di Musah dal comunicato del Milan: "Nel corso della mia carriera, il calcio mi ha insegnato valori come la pazienza e il rispetto. La pazienza aiuta a capire che non devi abbatterti, perché lavorando duramente puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Il rispetto è fondamentale, soprattutto quando condividi la quotidianità con uno spogliatoio formato da oltre venti persone differenti. È davvero triste vedere cose come quella dello scorso sabato continuare ad accadere. Queste azioni devono avere conseguenze, bisogna fare qualcosa. La nostra reazione in campo è stata giusta: ci ha dato la sicurezza che siamo un gruppo unito, che sarebbe uscito da quella serata più forte di prima e con una vittoria".- Le parole di Grimshaw dal comunicato Milan: "Durante la mia carriera, ho avuto il privilegio di giocare a calcio e laurearmi allo stesso tempo, un'esperienza che mi ha insegnato ad armarmi di pazienza e lavorare duramente. In uno spogliatoio come il nostro, con calciatrici provenienti da ogni parte del mondo, è invece molto importante educarsi a vicenda sulla cultura degli altri, facendo più domande possibili per capirsi al meglio e avendo grande rispetto".