Molti gli infortunati in casa Milan, in ogni reparto. Oggi contro il Sassuolo non recupera Yunus Musah che è fermo da dopo la trasferta di Newcastle a causa di un affaticamento, che si sta prolungando di più rispetto a quanto previsto. Il suo rientro è atteso per la prossima settimana a Empoli. Il discorso per Okafor e Sportiello è differente. Il recupero dello svizzero e del portiere procede bene e vede quasi il traguardo. Anche per loro poi servirà riatletizzazione, per questo più che a Empoli fra otto giorni, sono attesi alla gara interna contro la Roma, in programma il prossimo 14 gennaio.