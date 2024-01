Milan, Musah recupera per l’Empoli: le ultime su Gabbia e Okafor

Il Milan, sotto gli occhi attenti di Ibrahimović a bordo campo, si è allenato questa mattina a Milanello per preparare la sfida contro l’Empoli in programma domenica alle 12.30 al Castellani. Arrivano ottime notizie per Musah: il centrocampista americano ha smaltito il problema muscolare che gli aveva fatto saltare le ultime 4 partite e si è allenato con il resto del gruppo.



OKAFOR A PARTE- Gabbia sta bene, si è allenato in gruppo e avanza la sua candidatura a una maglia da titolare. Difficile invece il recupero già per domenica di Okafor: l’ex Salisburgo ha svolto un lavoro personalizzato.