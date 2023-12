Yunus Musah è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla lista dei giocatori a disposizione del tecnico Stefano Pioli per Milan-Monza. Il centrocampista americano è da ritenersi in forte dubbio per la sfida alla Salernitana, in programma venerdì 22 dicembre alle 20:45 all'Arechi.