Intervistato da MilanTV, il centrocampista rossonero Yunus Musah ha così commentato la netta sconfitta incassata dal Milan al Parco dei Principi contro il PSG: "Ci manca segnare, a fine partita ho parlato con Pulisic che era deluso per il gol sbagliato sull'1-0. La cosa positiva è che creiamo le condizioni per andare a segno, ma poi non ci riusciamo".



Cosa è mancato?

"Serve più attenzione. Sul secondo gol dobbiamo essere più attenti e dopo restare in partita".



Ora cosa bisogna fare?

"Serve continuare a giocare con personalità, essere ancora più attenti. Ora servono i punti".