Il tabellino



Milan-Napoli (primo tempo 0-0)



Marcatori:



Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (dal 24' st Borini); Suso, Cutrone (Dal 26' st Piatek), Calhanoglu. All. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Laxalt, Abate, Conti, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Piatek, Castillejo, Borini. All. Gattuso



Napoli: Ospina, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (dal 26' st Ghoulam), Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne(dal 43 st Ounas), Mertens (Dal 35 st Verdi), Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Diawara, Hamsik, Ounas, Verdi. All. Ancelotti



Ammoniti: 17' pt Cutrone (Mil), 18' pt Ruiz (Nap), 41' st Albiol



Espulsioni: 46' st Ruiz (Nap), 47' st Ancelotti.



Arbitro: Doveri