Primo posto a quota 14 punti condiviso con l’Atalanta, con tanto di successo ottenuto anche mercoledì nell’ultimo turno di Champions League che vale la vetta del girone. L’inizio di stagione di Milan e Napoli è stato di assoluto valore con le due squadre ancora imbattute in tutte le competizioni e che cercano, nel posticipo che chiude il programma della 7^ giornata di Serie A, di allungare la serie positiva. Per gli esperti l’impresa sembra più a portata dei rossoneri – che non battono il Napoli a San Siro in campionato dal dicembre 2014 - visti vincenti a 2,17 contro il 3,38 del segno «2». Sale invece a 3,48 il pareggio. Dopo i tris di mercoledì sera in Champions, entrambe le squadre puntano su un attacco apparso in gran forma: in quota prevale nettamente il Goal, a 1,72, nei confronti del No Goal offerto a 2,10. Per il risultato finale si gioca a 10,50 lo 0-1 come nella passata stagione, mentre sale a 17 il 3-1 a favore del Milan, stesso risultato maturato contro la Dinamo Zagabria. Viste le tante assenze nel reparto avanzato, Pioli si affiderà ancora a Olivier Giroud, a segno contro Sampdoria e Dinamo: il centro del bomber transalpino vale 2,65 volte la posta, mentre la prima rete in Serie A con la maglia del Napoli di Giovanni Simeone è fissata a 3,25.