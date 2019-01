Il Mattino riferisce che saranno oltre 500 i tifosi napoletani che hanno acquistato un biglietto per la gara di Coppa Italia tra Milan e Napoli. Dopo i fatti del 26 dicembre scorso è allerta: per ordine pubblico si sono disposto controlli serrati già nelle arterie adiacenti lo stadio San Siro per evitare possibili scontri con frange di tifoserie interiste o del Varese.