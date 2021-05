A una giornata dal termine della, è lotta a tre per gli ultimi due posti disponibili per la Champions League:, con Inter (campione d'Italia) e Atalanta che hanno già staccato il biglietto per l'Europa più importante. Nella giornata di campionato appena conclusa, la 37esima, tre risultati hanno portato alla situazione attuale:. L'ultima giornata di campionato, la 38esima, proporrà questo. Con una serie di, che andiamo ad analizzare nel dettaglio.. Possibile un arrivo a pari punti (76) con Napoli e Juventus. In questo caso la mini classifica sarebbe: 6 Milan, 6 Juventus e 6 Napoli. Cosi sarebbero qualificate Milan e Juve. Ecco invece la situazione dei rossoneri negli: in vantaggio sulla Juve, in vantaggio sul Napoli.. Ecco la situazione degli scontri diretti della squadra di Gattusoin svantaggio col Milan, in parità con la Juve, ma davanti ai bianconeri nella differenza reti generale.potrebbe centrare l'obiettivo anche in un arrivo a 3 a 76 punti nel quale andrebbe in Champions col Milan.: in svantaggio col Milan, in parità col Napoli, ma Pirlo è dietro a Gattuso nella differenza reti generale.