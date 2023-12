La stagione calcistica non è ancora arrivata al giro di boa ma già molte squadre guardano al prossimo futuro. L’estate 2024 potrebbe portare, soprattutto in Serie A, a un valzer di allenatori come accaduto in rarissime occasioni. In questa girandola di tecnici sicuramente uno dei nomi più caldi, e ambiti, è quello di Antonio Conte, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, ma voglioso di rientrare. Si parte dal Milan dove il futuro di Stefano Pioli verrà deciso nei prossimi mesi. Gli esperti ritengono che, al momento, per la panchina rossonera è un testa a testa tra il tecnico che ha riportato lo scudetto sul petto del Diavolo nel 2022 e chi ha fatto grandi, in epoche recenti, Juventus e Inter: sia Pioli che Conte sono offerti a 4,00. Il podio per dirigere i rossoneri dalla prossima estate si completa con due profili giovani e ambiziosi: Raffaele Palladino e Thiago Motta. Il primo, alla guida del Monza, sta confermando in questa stagione la bontà del lavoro iniziato lo scorso anno. Thiago Motta, insieme al suo Bologna, è la grande sorpresa dell’anno: quarto posto in classifica e ai quarti di Coppa Italia dopo aver eliminato l’Inter. Entrambi sono offerti a 6,00 per sbarcare a Milanello. Dopo aver fallito l’assalto 40 giorni fa, Aurelio De Laurentiis proverà a tornare alla carica per portare Conte al Napoli. Il tecnico salentino è in pole, si gioca a 4,00, per ricostruire un ambiente che sembra essersi perso dopo la conquista dello scudetto. Alle sue spalle si fa largo Francesco Farioli, giovanissimo allenatore del Nizza vera antagonista del PSG in Ligue 1. Il tecnico toscano è offerto a 5,00 per guidare Di Lorenzo e compagni mentre in terza posizione c’è un quartetto formato da Mazzarri, Cannavaro, Tudor e Thiago Motta: partono alla pari essendo dati a 7,50. Aria diversa a Trigoria dove, se fosse per la piazza, José Mourinho verrebbe rinnovato a vita. Il tecnico di Setubal ha ricambiato pubblicamente questo amore ma la società al momento tace. Il portoghese rimane favorito, a 1,57, per restare alla Roma e, tra l’altro, per lui sarebbe una novità perché non si è mai fermato più di tre anni nella stessa squadra. Antonio Conte, che non ha mai nascosto l’ambizione di guidare i giallorossi, rappresenta più di un’alternativa, in quota a 5,00, mentre sia Thiago Motta che Farioli si giocano a 6,00.