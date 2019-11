In vista del big match fra Milan e Napoli il nostro Daniele Longo e Andrea Sereni hanno giocato in anticipo alla playstation lo scontro diretto fra due squadre in grande crisi. La prima dopo la sosta per rilanciare la corsa ad un piazzamento europeo per i rossoneri di Stefano Pioli contro quelli in silenzio stampa di un Carlo Ancelotti ancora a rischio. Tutto in un'unica sfida che Calciomercato.com ha giocato in anticipo su eFootball PES 2020.







Pioli-Longo e Sereni-Ancelotti non risparmiano i propri uomini migliori con Piatek che lancia la sfida a Koulibaly e Romagnoli chiamato a fermare Mertens. Fra porteste arbitrali, gol sbagliati, partite rigiocate e grandi gufate chi ha trionfato al triplice fischio? Ecco com'è finita.

Tropical Love by Nadro & Timmy Commerford https://soundcloud.com/lacunarecs

Music released by Lacuna https://youtu.be/9LYY1X8tAYI

Free Download / Stream: https://bit.ly/tropical-love

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/d39uyInnXa0