Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Bennacer e Giroud titolari, gioca Zielinski. Meret in tribuna

Milan e Napoli si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A, un match importante per la lotta Champions League.



Le due squadre sono divise da 14 punti in classifica: i rossoneri di Stefano Pioli sono terzi con 49 punti, gli azzurri di Walter Mazzarri sono noni con 35 punti conquistati finora.



Pioli non può contare su Reijnders, squalificato, e rilancia Bennacer dal 1' con Adli e Loftus-Cheek alle spalle di Giroud.



Mazzarri lascia Politano in panchina, difesa a tre, Zielinski a centrocampo e il solo Kvaratskhelia a supporto di Simeone. All'ultimo minuto perde Meret per gastroenterite: il portiere non va neanche in panchina e si accomoda in tribuna, al suo posto gioca ancora Gollini.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.



NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.