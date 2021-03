Milan-Napoli è l’ultima partita di giornata, è in programma alle 20.45. Kjaer è in panchina, non è al meglio. Calhanoglu e Theo Hernandez hanno recuperato per giocare dall'inizio, Rebic parte fuori. Nel Napoli c’è Demme a centrocampo con Fabian Ruiz, in panchina Osimhen e gioca Mertens. Di seguito, le formazioni ufficiali:



MILAN – Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.



NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.