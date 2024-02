Milan-Napoli, le pagelle di CM: Leão croce e delizia, Theo fa la differenza. Erasmus vincente per Gabbia

Daniele Longo

Milan-Napoli 1-0



Maignan 6: ordinaria amministrazione per il portiere francese fino al 40’ del secondo tempo quando si sporca i guantoni per alzare sopra la traversa una conclusione di Di Lorenzo.



Calabria 6: una prima mezz’ora incoraggiante prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare. (dal 37’ pt Florenzi 6,5: ha la password giusta per questa partita. Entra bene in campo e si fa apprezzare nelle due fasi)



Kjær 6,5: letture sempre puntuali. Gioca più di intelligenza che di forza. Efficace. (dal 20’ st Simic 6: rischia un autogol fantozziano ma il palo e’ suo amico stasera. Nel complesso non stava sfigurando)



Gabbia 7: l’Erasmus in Spagna lo ha completamente rigenerato. Cerca sempre l’anticipo e lo trova con i tempi giusti. Aggressivo e attento, salva un gol già fatto con una chiusura prodigiosa su Raspadori.



Hernández 7,5: quando sprigiona tutta la sua potenza in progressione per il Napoli non c’è proprio nulla da fare. Tambureggiante per tutta la partita, realizza il gol vittoria meritatamente.



Bennacer 6: galleggia tra mediana e trequarti senza strafare. Ottimo nel palleggio. Esce in riserva di energia. (dal 20’ st Musah 6,5: orchestra un contropiede magistrale che Leão spreca malamente. Turbo)



Adli 7: segue Zielinski perfino negli spogliatoi. Nonostante il grande sforzo atletico non perde lucidità in fase d’impostazione. Prestazione importante per il pianista franco-algerino.



Pulisic 5,5: gioca a nascondino e ci riesce piuttosto bene. Rimandato. (dal 35’ st Jiménez s.v)



Loftus-Cheek 6: ingaggia un duello rusticano con Anguissa. Lotta ma si vede poco.



Leão 6,5: mezzo voto in meno per le due occasioni enormi divorate nella seconda frazione. L’assist per Theo Hernandez è di una bellezza ammaliante ma deve essere più cattivo sottoporta perché il digiuno da gol è diventato troppo lungo.



Giroud 6: spalle larghe per fare a sportellate, antepone l’intessere della squadra a quello personale. Ma può fare meglio. (dal 35’ Jovic s.v).



All. Pioli 6,5: prosegue la striscia di risultati utili consecutivi. Ora mette nel mirino la Juve e il secondo posto dopo aver ritrovato una compattezza difensiva che era mancata nelle ultime uscite.