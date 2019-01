MILAN-NAPOLI 0-0





MILAN



Donnarumma 6,5: garantisce sicurezza al reparto, quasi da veterano. Chiude la porta sulle conclusioni di Milik e Zielinski.



Calabria 6,5: motorino inesauribile lungo l'out di destra, arriva spesso al cross dal fondo. Positivo.



Musacchio 6,5: poteva regalare il gol vittoria ma Ospina compie un autentico prodigio. Attento in marcatura su Mertens.



Romagnoli 7: Milik è un osso duro ma il capitano rossonero riesce a limitarne il raggio d'azione con classe e temperamento.



Rodriguez 6: più rintanato rispetto a Calabria, trova subito misure su Callejon.



Kessie 5,5: non è in un momento brillante di forma: corre tanto ma spesso a vuoto, sbaglia la scelta in diverse situazioni di gioco determinanti.



Bakayoko 6: regia meno pulita rispetto a una settimana fa nella trasferta di Genova, sbaglia la misura di alcuni passaggi. Ma riesce a tenere a galla il Milan nelle fasi di pressione azzurra con i suoi recuperi del pallone.



Paquetà 6: alterna giocate di classe purissima, con aperture e colpi di tacco che deliziano il pubblico di San Siro, a delle ingenuità figlie della troppa confidenza nei propri mezzi. Tatticamente è già maturo (Dal 24' st Borini 5,5: si vede poco)



Suso 6: punta Rui e lo salta sempre, gli manca la stoccata finale.



Cutrone 5,5: lotta per due, attacca la profondità con costanza, ma non riesce ad essere preciso nel gioco di sponda. (dal 26' st Piatek 6: entra e si crea subito, da solo, una ghiotta palla gol. I movimenti sono quelli del grande attaccante)



Calhanoglu 5,5: Gattuso lo difende, è un suo pallino, ma anche stasera il turco è impalpabile. Nel primo tempo cestina un contropiede quattro contro due che poteva segnare il punto di svolta. Esce tra i fischi di San Siro (dal 45' st Laxalt s.v).



All. Gattuso 6: prepara ottimamente la partita, nel primo tempo il suo Milan si fa preferire al Napoli per la qualità del gioco.



NAPOLI



Ospina 7: intervento felino su Musacchio a dieci minuti dalla fine, salva un gol già fatto.



Malcuit 6,5: impone il suo ritmo a Calhanoglu che non riesce mai ad andargli via. Discreto anche in fase di spinta.



Albiol 6: prezioso nei raddoppi di marcatura, giganteggia nel gioco aereo.



Koulibaly 7: torna a San Siro un mese dopo la gara con l'Inter e sfodera una prestazione da autentico leader della difesa.



Mario Rui 5,5: spesso in affanno su Suso, non aiuta Insigne nella fase offensiva. (dal 26' st Ghoulam 6: prova a spingere di più rispetto al compagno di squadra portoghese)



Callejon 6: tatticamente è molto utile, si applica sopratutto nella fase di copertura in un modulo decisamente offensivo.



Fabian 6: meno in partita rispetto alla gara, sontuosa, giocata solo una settimana fa contro la Lazio. Ma lo spagnolo non conosce errore nel fraseggio. Costretto al secondo giallo per non far ripartire il Milan in contropiede nei minuti di recupero.



Zielinski 6,5: i primi 20' di gara sono piuttosto timidi, preoccupato più di garantire equilibrio al centrocampo. Esce alla distanza impegnando Donnarumma in almeno due occasioni.



Insigne 5,5: si accende a sprazzi, poco servito dai compagni. Tenta la conclusione in due occasioni, ma la mira non è delle migliori. (dal 43' st Ounas s.v)



Mertens 5: assente ingiustificato della gara, non si vede praticamente mai. (dal 35' st Verdi s.v)



Milik 6: la sua è una notte di sacrificio, protegge bene il pallone e fa salire la squadra. Quando ha la giusta occasione ci pensa ancora Donnarumma a negargli la gioia della rete.



All. Ancelotti 6: schiera un Napoli a trazione anteriore ma i suoi non azzannano la partita. Tardivo la sostituzione di un Mertens non in serata. Espulso nel finale.