Milan-Napoli (domenica 19 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare. I rossoneri sono secondi con tre punti di vantaggio sul Napoli, quarto in classifica.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti.



Arbitro: Massa, assistenti Meli e Bindoni, Rapuano quarto uomo, Di Paolo e De Meo al Var.