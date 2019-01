La 21esima di campionato è la giornata dei big match, a cominciare dall’ anticipo del sabato sera Milan-Napoli. I rossoneri si sono ripresi il quarto posto e devono difenderlo dalle romane, gli azzurri non mollano l’inseguimento alla Juventus. La gara si preannuncia combattuta, ma gli analisti di Sisal Matchpoint favoriscono i campani, che non perdono contro il Milan dal 2014: il segno 2 è a 2,05. La vittoria rossonera è offerta a 3,60, a 3,50 il pareggio. Decisi gli scommettitori, 8 su 10 hanno scelto il Napoli. Grande entusiasmo in casa rossonera per l’arrivo di Piatek, che potrebbe debuttare già contro gli azzurri, dando vita a un derby polacco in attacco contro Milik, suo rivale in Nazionale. Sul tabellone Matchpoint si può puntare su chi sarà più decisivo nel match, Milik è in vantaggio a 3,60 contro il 4,00 del neo rossonero. Il pareggio tra i due è a 1,70. Altra sfida, quelle delle parate tra Donnarumma e Meret, tra i più giovani portieri del campionato e probabilmente futuri rivali in Nazionale. Nella scommessa 1X2 parate, il milanista sarà il più impegnato, a 1,60, Meret è a 4,00.

