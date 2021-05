CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA​

Tre squadre in corsa, due soli posti a disposizione:E' il tema caldo dell'ultima giornata di Serie A ed è il tema portante della nuova puntata di Calciomercato.com. Come arrivano le squadre a quest'ultimo ballo? Ne parleremo con i nostri esperti per avere tutte le ultime novità su formazioni e umori:(Milan),(Napoli) ede Ilbianconero.com (Juve). E non solo, occhi puntati sull'che sarà avversaria dei rossoneri dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e sarà dunque arbitro della contesa: con noi per parlarne la nostra inviataSarà però anche il giorno della festa scudetto dell'Inter e ne parleremo con due nerazzurri doc: l'ex allenatore, pronto a una nuova avventura dopo quella all'Esteghal, e Edoardo Cremona, in arte '', cantante del gruppo Il Pagante.Federico Albrizio vi aspetta alle 18.30 sul nostro canale Twitch Calciomercato.com : non mancate!