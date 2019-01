Gattuso e Ancelotti, l'allievo sfida ancora il maestro, due volte in tre giorni.si affrontano a San Siro alle 20.30 per l'anticipo della 21esima giornata di Serie A, le stesse formazioni saranno impegnate poi il 29 gennaio sempre a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia.Entrambie reduci da due successi in campionato, le squadre di Gattuso e Ancelotti si giocano molto: i rossoneri, quarti, per la corsa Champions League; gli azzurri, secondi, per restare nella scia della Juventus. Il Milan proverà a sfatare quello che ormai è un vero e proprio tabù:(1 pareggio, 1 sconfitta). Sarà il ritorno a San Siro del grande ex, ora allenatore del Napoli:. Non ci saranno, out per scelta tecnica, e gli ex(infortunato) e(ceduto al Chelsea), ci sarà invece, per la prima volta al Meazza con la maglia del Milan.G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.Gattuso.Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.Ancelotti.sarà trasmessa alle 20.30 in