Una nuova esperienza per proseguire il suo percorso di crescita dopo un'annata su ottimi livelli con la Primavera del Milan, condita da ben 17 reti in campionato: Marco Nasti, bomber classe 2003 della formazione rossonera e della Nazionale Under 19, è pronto a ripartire dalla Serie B e dal Cosenza.



Il club calabrese ha accelerato nelle ultime ore per assicurarsi il promettente attaccante pavese, per il quale la concorrenza era folta, e in queste ore l'affare è in via di definizione con la formula del prestito secco.