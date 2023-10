. Fa parte del campionato ma non ha una maglia e soprattutto non gioca, perché si chiama. Sosta del campionato, appunto,in cui la squadra di Pioli aveva sorpreso tutti, vincendo con pieno merito contro il Bologna, il Torino e la Roma. Alla faccia delle difficoltà del calendario, di cui si parla sempre troppo e di quelle relative all’ambientamento dei tanti nuovi acquisti, a cominciare da Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders, subito promossi titolari, il Milan viaggiava in testa alla classifica con nove punti, come l’Inter, e con il rammarico di doversi fermare proprio sul più bello. Tutti avrebbero voluto giocare il derby senza aspettare la sosta per le prime due gare dell’Italia di Spalletti ma in fondo, pensando agli impegni dei tanti giocatori rossonerazzurri a disposizione delle rispettive nazionali, e in particolare al fatto che il tanto temuto Lautaro sarebbe rientrato dal Sudamerica soltanto quarantott’ore prima della partita, mentre il suo collega Giroud sarebbe tornato dalla vicina Francia, il Milan appariva in questo senso favorito., con la prospettiva di dover recitare il ruolo di inseguitore in campionato, alla vigilia dell’esordio in Champions contro il Newcastle dell’ex Tonali. Anche in questo caso, però, le previsioni pessimistiche sono state cancellate dai risultati del campo., dopo altre quattro vittorie consecutive contro il Verona, il Cagliari, la Lazio e il Genoa. Per questo, non soltanto perché alla ripresa del campionato Pioli non potrà contare sugli squalificati Maignan ed Hernandez, in attesa di sapere se gli altri nazionali torneranno in buone condizioni, ma soprattutto perchéE’ vero che il Milan ha saputo rialzarsi nel migliore dei modi dopo la sconfitta nel derby, ma. Ecco perché la prossima gara a San Siro rappresenterà una seconda svolta importante, in un senso o nell’altro, per la rinnovata squadra di Pioli, che inaugurerà il primo filotto di appuntamenti ad alto coefficiente di difficoltà. Dopo la Juventus, infatti, Calabria e compagni affronteranno ile poi ilin due trasferte ravvicinate. Tre gare in sette giorni, quindi, da non fallire per continuare a sognare in Italia e in Europa, a cominciare dalla prima che in fondo è la più rischiosa di tutte.