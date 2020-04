I dubbi sul futuro di Gigio Donnarumma continuano, un tunnel che non finisce con il Milan che cambia dirigenti ma non ha ancora trovato l'intesa col suo portiere: "Addirittura i colloqui non sono stati ancora avviati, il bivio è rinnovarlo o cederlo in estate per non rischiare il parametro zero", scrive La Gazzetta dello Sport su Donnarumma con Raiola che spinge per portarlo via già in questa estate.