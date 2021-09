"Lo prendiamo in giro perché con quei capelli sembra Nedved e lui se la prende" ahahah pic.twitter.com/Kb7F09Qmii — Dox (@Ma_Do_Sd) September 28, 2021

Daniel, alla sua prima partita da titolare in, ha trovato il primo gol da professionista, aprendo la partita contro lo. Paolo, dirigente rossonero, bandiera rossonera, papà del giovane rossonero, ha esultato commuovendosi in panchina. Paolo che da papà, anni fa, in un'intervista, parlò così del 27 rossonero: "Daniel è questo piccolino qua, biondone. Per prenderlo in giro dicevamo che assomigliava a Nedved e lui si arrabbiava".