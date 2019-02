Il Milan è molto attento su quello che propone il calcio internazionale. Centinaia e centinaia di partite osservate dal vivo per gli scout rossoneri, in cerca del talento giusto per andare a rimpolpare la rosa di Rino Gattuso in vista della prossima stagione. Dopo aver setacciato il campionato francese, adesso il mirino è finito su quello croato.



DANI OLMO NEL MIRINO - Dribbling e assist sono la parte forte del suo repertorio tecnico. Dani Olmo della Dinamo Zagabria è un talento vero che il Milan segue con interesse da diversi mesi. Il club croato lo valuta non meno di 25 milioni, sul classe 1998 potrebbe presto scatenarsi un'asta: il Barcellona sta valutando il suo ritorno alla base dopo quattro anni, in Germania c'è sempre il Borussia Dortmund in agguato.



OCCHI SULLA DINAMO ZAGABRIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la rete degli osservatori del Milan ha puntato i radar sulla Dinamo Zagabria, seguita nel suo percorso stagionale in Europa League. Tanti i giovani interessanti a disposizione per una vecchia conoscenza del calcio italiano come Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia. Sul taccuino sono finiti due profili in particolar modo: il centrocampista classe 1998 Nikola Moro e la giovanissima ala sinistra classe 2001 Antonio Marin, vero fiore all'occhiello del club.