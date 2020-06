Partitella in famiglia a Milanello per la squadra di Stefano Pioli, in vista della ripresa agonistica che coinciderà, per il Milan, con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma fra una settimana contro la Juventus. Alcuni elementi della Primavera si sono aggregati alla sfida in famiglia, che ha determinato un 3-1 finale, con reti di Olzer da una parte e Paquetà (doppietta) e Bonaventura dall’altra. Per quanto riguarda la tattica, Pioli continua a provare il 4-3-2-1, con Paquetà sulla trequarti e Bonaventura mezzala.