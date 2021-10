Sulle ali dell'entusiasmo con l'obiettivo di non fermarsi più e, ora, di provare l'impresa anche in Champions League dove per ille prossime due gare con il Porto saranno decisive per il passaggio agli ottavi del torno, oggi traguardo che appare lontano, ma ancora possibile. E, proprio in vista della sfida contro i lusitani di martedì,Una notizia importante perchéin stagione. Il centrocampista ex-Chelsea è infatti l'ultimo dei recuperi in un centrocampo che ha ritrovato prima, poie infine anche Rade, rientrato proprio contro il Verona.in cui era subentrato al posto di Kessie, ma in cui chiese il cambio per l'infortunio alla coscia che oggi è ormai alle spalle.anche lui dopo l'infortunio muscolare occorsogli post-Olimpiade giocata con la Costa d'Avorio,Solo contro il Venezia (entrato a 10 dalla fine) e contro l'Atletico Madrid (per espulsione) Kessie non è sceso in campo per almeno un'ora di gioco. Ieri il rigore segnato è stato decisivo, maper farlo rifiatare nel momento del bisogno. Non un titolare, sia chiaro, ma una carta da giocarsi per evitare rischi inutili.