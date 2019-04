La Uefa insiste e oggi ha comunicato che il Milan è nuovamente sotto inchiesta per aver violato le regole del Fair Play Finanziario anche nel corso della stagione. 2017/18 che non era stata ancora presa in esame.



Proprio nell'ultimo bilancio chiuso il 30 giugno 2018 il Milan aveva stanziato un fondo-rischi per pagare le eventuali sanzioni che sarebbero arrivate dalla Uefa.



Un fondo da 17,5 milioni di euro che comprendeva però anche la possibilità di garantire indennità di buona uscita ai calciatori e a eventuali esoneri di allenatori.