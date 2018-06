Sono ore di attesa in casa Milan per la sentenza della Uefa che potrebbe portare all'esclusione dall'Europa League del club rossonero. Una sentenza che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma che ha visto il club rossonero tentare la difesa davanti all'Adjudicatory Chamber nell'udienza che si è tenuta ieri a Nyon.



Secondo Il Giornale il club rossonero ha fondato la propria tesi difensiva su due pilastri: niente pregiudizi verso l'azionista Yonghong li e il trattamento paritario nei confronti degli altri club. E in questo senso dal Milan è stata citata anche l'Inter chiedendo parità di trattamento per "due società che si trovano nella stessa città".