IL TABELLINO

. Due giorni dopo lo scatto dell’Inter a Firenze,. Troppo facile alla distanza, dopo 45’ quasi in equilibrio chiusi in vantaggio soltanto grazie al gol dell’1-0 di. Poi, però, la differenza di valori diventa persino imbarazzante nella ripresa, quando basta poco al Milan per spingere sull’acceleratore mettendo a nudo tutti i limiti della squadra dell’ex rossonero Stroppa, che non a caso ha la peggiore difesa del campionato, già battuta da 50 gol.. Ounas, infatti, impegna subito Donnarumma, bravo ad alzare sulla traversa la deviazione dell’attaccante che gioca al fianco di Di Carmine, preferito a Simy, inizialmente in panchina. E proprio Di Carmine, poco dopo, manca l’1-0 con un bel colpo di testa che sfiora il palo. Quanto basta per far capire a Romagnoli e compagni che non si può sottovalutare la cenerentola del campionato. E così si sveglia finalmente il Milan affamato di gol e di primato, con l’unica novità di Meitè al posto dell’infortunato Tonali rispetto all’ultima partita vinta a Bologna. Senza Calhanoglu, inizialmente in panchina, è Leao il trequartista alle spalle di Ibrahomovic, che si muove tra Saelemaekers e Rebic, nel collaudatissimo 4-2-3-1 in cui dietro la coppia Meitè-Kessie ci sono Calabria, Tomori, Rompagnli ed Hernandez.Tutti si muovono a occhi chiusi e oltre alle solite volate di Hernandez si rivede il miglior Calabria, che prima di vede annullare un bellissimo gol per fuorigioco di Ibra e poi costringe Cordaz a una deviazione davanti al palo. Ancora una vota, però, l’uomo che fa la differenza è, 13 in questo campionato. Sbloccato lo 0-0 alla mezz’ora, il Milan non riesce però a raddoppiare nel primo tempo. Il Crotone, infatti, si conferma molto attento in difesa dove Djidji soprattutto e con lui Golemic e Luperto chiudono tutti varchi a Ibra, mentre davanti a loro l’ex rossonero Zanellato, Benali e Vulic sono pronti a ripartire, allargando sulle corsie laterali dove Rispoli e Pereira cercano di smarcare le due punte.Per cercare maggiore profondità sulla destra, Pioli all’inizio della ripresa opera il primo cambio rilanciando Castillejo al posto di Saelemaekers. Ma soprattutto, dopo un quarto d’ora, torna Calhanoglu che rileva Leao, anche se proprio il portoghese aveva appena sfiorato il raddoppio negatogli da una bella deviazione di Cordaz.con un tocco di sinistro, sfruttando un perfetto cross di Hernendez, smarcato dal preziosissimo Rebic.e sempre su assist di Calhanoglu. Prima devia di testa il pallone del 3-0 su angolo da sinistra e poi gira al volo su cross dalla destra quello del 4-0, inimmaginabile alla fine del primo tempo. Ormai non c’è più partita e così Pioli può permettersi il lusso di risparmiare i due goleador Ibrahimovic e Rebic, concedendo l’ultimo quarto d’ora a Mandzukic e Hauge.Perché ormai la testa di tutti è alla grande sfida tra due settimane. Marcatori: 30' pt ,19' st Ibrahimovic (Mil), 23', 25 st Rebic (Mil)Assist: 30' pt Leao (Mil), 19' st Theo Hernandez (Mil), 23', 25 st Calhanoglu (Mil)Ammoniti: 37' pr Saelemaekers (Mil), 27' st Rispoli (Cro), 35' st Romagnoli (Mil), 41' st Calabria (Mil)Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie (dal 41' st Krunic); Meite; Saelemaekers (dal 1' st Castillejo), Leao (dal 16' st Calhanoglu), Rebic (dal 32' st Hauge); Ibrahimovic (dal 32' st Mandzukic). All. Pioli. A disposizione: Donnarumma A, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Krunic, Maldini, Mandzukic.Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali (dal 26' Eduardo), Vulic (dal 34' st Petriccione), Pereira; Di Carmine (dal 34 st Simy), Ounas (dal 18' st Riviere). All. Stroppa A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Rojas, Di Aprile, Simy, Lopes, Marrone, Petriccione, Da Silva, Riviere.​