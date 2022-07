Il Milan è sempre più vicino a Charles De Ketalaere, obiettivo numero uno del mercato rossonero. Il trequartista classe 2001 non solo non è partito da titolare nel match di Supercoppa del Belgio, disputato dal Bruges contro il Gent, ma non è nemmeno entrato in campo per un minuto nella vittoria dei suoi, griffata dall'ex Bologna Andreas Skov Olsen.



NEMMENO 1' IN CAMPO - Zero minuti nel primo trofeo della stagione per il calciatore più rappresentativo della squadra, con il tecnico Hoefkens che nel corso della gara ha fatto entrare Odoi, Nusa, Audoor, Larin e Sowah. Dietro la scelta, il desiderio di non correre alcun tipo di rischio col giocatore, alla luce dei possibili sviluppi della trattativa con Maldini e Massara.



FUMATA BIANCA VICINA - Da lunedì si proverà a raggiungere la definitiva fumata bianca, che visto anche la prova del campo appare prossima. L'accordo tra il Milan e De Ketelaere c'è già, per un contratto da 5 anni. Il rilancio sui 28 milioni di euro più bonus da parte del Diavolo dovrebbe mettere la parola fine alla telenovela e portare finalmente a Stefano Pioli il suo nuovo numero 10.