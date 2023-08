Il Cagliari continua a cercare un rinforzo di peso per il proprio attacco e, secondo la Gazzetta dello Sport, il preferito della società sarda resta Lorenzo Colombo del Milan. L'alternativa porta in Croazia, alla Dinamo Zagabria, dove gioca Bruno Petkovic: il giocatore piace ma, per i costi dell'operazione, la pista resta complicata.