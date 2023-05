Via libera all'once de gala, il migliore undici a disposizione come si dice nella lingua di Brahim Diaz, lo spagnolo: proprio il numero 10 è atteso da trequartista contro la Juve, che ha colpito anche all'andata, con davanti a lui Giroud e a sinistra Rafael Leao. Uno dei pochi dubbi poteva riguardare il ballottaggio a destra tra Saelemaekers e Messias, risolto in favore di quest'ultimo.



DALLA CINTOLA IN GIU' - A centrocampo Krunic e Tonali, visto che Bennacer ne avrà per tanti mesi, e sulle corsie laterali Calabria e Theo Hernandez. Davanti a Maignan, con Tomori dovrebbe esserci Thiaw.



La probabile formazione: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.