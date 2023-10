1 - Per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee, il Milan non schiera alcun giocatore italiano nella formazione iniziale (era già accaduto in Serie A). Variegato.#PSGACM #PSGMilan #UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2023

Come riporta Opta, per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee,(era già accaduto in Serie A).Questo l'undici scelto da mister Pioli per affrontare il PSG:Milan (4-3-3) - Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.