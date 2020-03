Febbre sì, paura di no. Paolo Maldini e Frederic Massara, quanto resta della dirigenza del Milan, non erano sulle tribune di San Siro in occasione della gara di domenica scorsa contro il Genoa. Il motivo? Un'influenza, che non ha però nulla a che vedere con il coronavirus. E' quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, spiegando che a Milanello non c'è alcun tipo di allarme. Nessun programma speciale per i calciatori, a casa e senza allenamenti per una settimana. Nessun tesserato, al momento, ha avuto sintomi e dunque non è stato fatto nessun tampone.