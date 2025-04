Milan, nessuna grave conseguenza per Maignan: dovrà stare a riposo, le sensazioni in vista di Atalanta e Inter

, estremo difensore del Milan. Il portiere francese, nel corso della giornata di oggi come riscontrato da Calciomercato.com, è stato sottoposto a una tac di controllo in una clinica milanese. L’esito di tale esame fa tirare un sospiro di sollievo all’universo rossonero:, un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa,. Tutto dipenderà dalle sue condizioni nelle prossime giornate, ma sarà alla fine Conceicao a decidere se correre rischi oppure essere maggiormente prudenti e far riposare Maignan in vista del derby contro l’Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Il Milan è attualmente nono in Serie A, a quota 51 punti e insegue un posto nelle prossime competizioni continentali.: subito l’Atalanta, prima del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. In seguito, il calendario del Milan - nelle ultime cinque giornate di campionato - prevede le sfide con Venezia, Genoa, Bologna, Roma e Monza.