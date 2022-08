Sospiro di sollievo per il Milan, nessuna lesione per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 era uscito nel corso dell'amichevole di due giorni fa contro il Vicenza per un problema fisico, ma in questi minuti la società ha diramato un bollettino ufficiale sulle condizioni del giocatore: "L’esame a cui si e' sottoposto questa mattina Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolotendinee. Il giocatore verrà valutato di giorno in giorno".



CHI GIOCA - Probabilmente Tonali salterà comunque il debutto in campionato contro l'Udinese - in programma sabato alle 18.30 - difficilmente Pioli lo rischerà, soprattutto considerando che siamo solo all'inizio della stagione. Più probabile vedere un sostituto al suo posto: l'inidiziato principale è Rade Krunic, dovrebbe essere lui ad affiancare Bennacer nei due mediani davanti alla difesa. Nel frattempo Tonali inizierà il lavoro di recupero, ma il rischio di una lesione è stato scongiurato.