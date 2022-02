Il Milan prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro la Salernitana, ma dall'infermeria di Milanello non arrivano buone notizie e, in particolare, per il percorso di recupero di Zlatan Ibrahimovic dal problema al tendine d'achille accusato nel corso della sfida contro la Juventus.



LAVORO A PARTE - Era il 23 gennaio e le sensazioni non sono mai state positive. Tant'è che già al rientro della sosta con il derby poi vinto contro l'Inter, le chance di vederlo in campo erano apparse subito ridotte al lumicino. Ibra si è preso e si sta prendendo tutto il tempo necessario al recupero da un infortunio non da sottovalutare, soprattutto per un giocatore con la sua età. Per questo anche oggi lo svedese si è allenato a parte in palestra, posticipando ancora la data del suo possibile rientro in campo.



PUNTA IL DERBY - Salvo sorprese, e di fatto lo ha detto anche Stefano Pioli nelle recenti uscite, Ibrahimovic non sarà a disposizione neanche per la gara contro la Salernitana in programma sabato alle 20.45. L'obiettivo è quello di riaverlo a pieno regime non per la sfida contro l'Udinese programmata venerdì 25 alle 18.45 (oltre un mese dopo l'uscita dal campo con la Juve), bensì per il derby di Coppa