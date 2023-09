Camarda ha 15 anni ma è ormai abituato a vivere il calcio sotto i riflettori. Merito del Milan che lo ha sempre protetto e coccolato. Su di lui c’è un progetto coerente che prevede una crescita step by step. Ma Francesco ha delle qualità fuori dal comune e alla fine le tappe le brucia con semplicità: ieri ha segnato una doppietta al Newcastle nel suo esordio in Youth League diventando l’italiano più giovane di sempre a riuscirvi. Rientra nella normalità delle cose che un prospetto di questo tipo sia osservato da mezza Europa ma il Milan è sereno perché Camarda rimarrà a lungo in rossonero. Per crescere e stupire, passo dopo passo.