La giornata di ieri in casaè stata inevitabilmente un saliscendi di emozioni con la vittoriache ha fatto sognare la vittoria dello scudetto fino al punto da far scendere in piazza i suoi tifosi. Non è bastato e ogni discorso scudetto sarà rimandato a domenica prossima contro il Sassuolo in una giornata che si preannuncia altrettanto eccitante. Nel frattempo però, la sfida contro i bergamaschi ha già regalato degli highlights che in caso di vittoria finale, entreranno inevitabilmente in un possibile film della stagione. Fra questi c'è sicuramenteche ha portato al gol del 2-0 finale, dopo 93 metri palla al piede, mandando al bar tutti i giocatori atalantini e battendo Musso con un velenoso diagonale. ELa crescita di Theo Hernandez è inconfutabile e non è un caso, infatti, che il Milan si sia affrettato lo scorso 11 febbraio a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. L'ex-Real Madrid, infatti,Per fare un paragone con due dei terzini più importanti d'Europa come Robertson e Alexandre-Arnold, quest'anno si sono fermati a soltanto 2 gol il primo e 2 gol il secondo (1 e 2 rispettivamente nella passata stagione).chiusa con 8 gol e 8 assist, ma quello che più sta balzando all'occhio per il nazionale francese è che rispetto alla passata annata sono saliti quasi tutti gli indicatori difensivi, considerati da sempre il punto debole di Hernandez.Ma è sull'intesa con i compagni, il posizionamento, l'attenzione alle diagonali difensive, statistiche intangibili, che si nota maggiormente la sua crescita. Divenuto fondamentale in entrambe le fase e protagonista di questo magico Milan,