Sarà proprio ila dare il nuovo via alla Champions League 2023/24 con la sfida ricca di intrecci con il Newcastle che prenderà il via al Giuseppe Meazza di Milano San Siro a partire dalle 18.45. Stefanodovrà provare a riscattare e dimenticare la sconfitta per 5-1 subita nel derby e si ritroverà di fronte il grande ex Sandrograzie alla cui cessione è stato di fatto finanziato l'intero mercato in entrata dei rossoneri. Oltreè il match d'esordio del, il cosiddetto "Girone della Morte" con calcio d'inizio alle 18.45 al Meazza di San Siro in Milano. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky che la manderà in onda sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4k (213). In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile sulla piattaforma SkyGo e su Now.- Pioli opta per un leggero turnover ritrovando Tomori in difesa e lasciando a riposto Reijnders e Pulisic dando fiducia a Pobega e Chukwueze. Eddie Howe ritrova Tonali dopo il turno di riposo forzato in seguito al ko in Nazionale e anche Callum Wilson in attacco che non era al meglio, ma deve fare a meno di Joelinton e Willock infortunati.la probabile formazione: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. All.: Pioli(4-3-3), la probabile formazione: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Almiron, Isak, Wilson. All.: Howe