Eddie Howe è pronto all'esordio in Champions League. L'allenatore del Newcastle ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan a San Siro: "Questa è stata una lunga giornata per noi, l'aereo è partito in ritardo ed è stato tutto molto stancante. La Champions è speciale, dobbiamo dare il meglio. San Siro è uno stadio impressionante".



IL MILAN - "Ci aspetta una partita molto dura, loro sono una squadra con tanti calciatori di qualità e un allenatore fantastico. Qualche anno fa ho incontrato Pioli e abbiamo parlato di calcio, mi piace come gestisce la squadra. Penso sia davvero una bravissima persona. Il derby perso 5-1 con l'Inter? Mi aspetto un Milan motivato, sarà una partita molto diversa".



TONALI - "Sandro ha un carattere forte, sta dando anima e corpo alla squadra. Si impegna sempre al massimo, anche se è difficile cambiare Paese. Siamo contenti di averlo con noi, ora e in futuro. Mi piace tantissimo come uomo, è già un leader nonostante la sua giovane età. E' a disposizione per la partita di domani, è molto emozionato".



ISAK - "Si tratta di un grande talento, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Si è inserito molto bene nel nostro gioco, dialoga molto bene con Callum Wilson".



L'ITALIA - "Venni a vedere l'Empoli di Sarri per imparare, gli devo tanto. Per ora non penso di allenare in un altro Paese, ma non si sa mai cosa può riservare il futuro".