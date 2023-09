: ordinaria amministrazione, il Newcastle non calcia mai in porta fin quando c’è lui in campo. (dal 35’ st: si supera nei minuti di recupero su un bolide di Longstaff. Parata che vale il punto): va spesso in affanno contro i cambi di ritmo di Gordon. Si fa ammonire ingenuamente per proteste. (dal 1’ st Florenzi 6,5: entra bene in campo e diventa un fattore: dai suoi piedi partono diversi cross molto interessanti): fa quel che può con Isak.: il migliore in campo: chiude almeno tre azioni di rimessa pericolose del Newcastle. Reattivo e preciso in ogni intervento.: ottima prima frazione dove spinge sull’acceleratore ma cala vistosamente alla distanza.: gioca più dentro al campo e le sue accelerazioni mandano in tilt le linee del Newcastle. Esce stremato. (dal 26’ st: entra in campo anche lui con il piglio giusto. Un paio di buone giocate): sbaglia troppo in fase d’impostazione e in due occasioni innesca le ripartenze del Newcastle. Nervoso.: nel primo tempo è tra i più pericolosi dei suoi. Due conclusioni che potevamo cambiare il senso della partita. (dal 15’ st: calcia debolmente dopo una bella azione personale. Bello da vedere ma oggi poco concreto): qualche spunto interessante, specialmente a inizio secondo tempo. Ma nel complesso poteva fare molto di più. (dal 15’ st: porta vivacità e forza nel finale): sufficienza stiracchiata per il solito lavoro per la squadra. Nel primo tempo poteva fare meglio in un paio di circostanze potenzialmente da gol.: il peggiore dei suoi. Tenta un improbabile colpo di tacco al termine di una favolosa azione personale. Nel secondo tempo gioca quasi svogliato. Da rivedere.: la sua squadra calcia 24 volte verso la porta avversaria ma non sfonda. Pareggio immeritato e amaro.: stilisticamente da rivedere ma risulta comunque efficace.: l’anima del Newcastle. Carica i compagni e non sbaglia nulla.si fa valere sul gioco aereo, chiude spesso i varchi.usa spesso anche le cattive maniere per contenere Giroud ma vince il duello alla distanza.più terzo centrale che terzino, fa il suo.: diga davanti alla difesa, contrasta e riparte.sfiora il gol nel finale con un missile che Sportiello alza in corner.: acclamato dai suoi ex tifosi, paga l’emozione. Tanti falli e quasi nullo in costruzione. (dal 26’ st6: utile nel finale con il possesso palla)sbaglia sempre la giocata: calcia quando deve servire il compagno in almeno tre occasioni. (dal 17’ stprova a fare salire la squadra ma vede poco la palla)servito poco e male, si fa vedere per la sua capacità di saltare l’uomo e tenere bene il pallone. (dal 45’ st Barnes s.v)il più intraprendente dei suoi, giocatore interessante. (dal 17’ stnon si vede mai)la sua squadra scende in campo con il più classico di difesa e contropiede. Trova il risultato sperato, con molta fortuna.