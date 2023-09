Milan e Newcastle aprono le danze nel gruppo F e si sfidano nella prima giornata della fase a gironi di Champions League: calcio d'inizio alle 18.45, arbitra lo spagnolo José María Sánchez, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN-NEWCASTLE martedì 19 settembre, ore 18.45



Arbitro: José María Sánchez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP), Iñigo Prieto (ESP)

Quarto ufficiale: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Marco Fritz (GER)



PRIMO TEMPO



40' - Il Milan protesta per un mancato fischio del direttore di gara: paga Calabria, che diventa il primo ammonito dell'incontro.



38' - Giroud sbilanciato da Botman mentre tenta una rovesciata in area: timide proteste dei rossoneri, l'arbitro lascia correttamente giocare.



31' - Il Newcastle chiede un rigore: presunto contatto tra Leao e Longstaff in area rossonera, il giocatore dei Magpies cade e invoca il penalty ma l'arbitro non concede. Decisione corretta, non c'è contatto e Longstaff rischia il giallo per simulazione.