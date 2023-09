Durante il pre-partita di Milan-Newcastle, match d'esordio per i rossoneri in Champions League, i tifosi presenti a San Siro hanno omaggiato il proprio tecnico Stefano Pioli con il coro divenuto famoso durante l'annata dello Scudetto: "Pioli is on fire". I sostenitori di fede milanista sembrano aver perdonato la sonora sconfitta nel derby di sabato in campionato.