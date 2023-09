Cresce l'attesa per la prima sfida di Champions League tra il Milan e il Newcastle, con i tifosi inglesi scatenati nella metro a Milano, rimasta bloccata per diversi minuti al cambio tra linea verde e lilla alla stazione Garibaldi. I sostenitori dei Magpies hanno cantato il coro dedicato a Sandro Tonali, il grande ex della sfida in programma a San Siro per le 18.45.