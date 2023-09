Dal 1991 al 2002 diresignificava dire. Negli undici anni di ‘regno’ di Francoe Paolonon sono arrivati successi internazionali ma grandi prestazioni nei tornei più importanti e altrettante, cocenti, delusioni. Da Pasadena a Daejeon, in Corea, passando per Parigi, il legame tra i rossoneri e gli azzurri è stato inscindibile. Oggi,titolare, bandiera e pilastro delle ottime recenti annate della squadra didai ct che si sono susseguiti sulla panchina azzurra.Selezionato prima daper uno stage, Calabria esordisce conct ma mette insieme da lì in avantiDue spezzoni nel 2020, 3 nel 2021 e due presenze nel 2022, questo il ruolino di marcia del bresciano in azzurro. Poi le scelte sono ricadute su altri profili e per il capitano del Milan è stato tempo di inghiottire il rospo e andare avanti. Come nelle altre soste, il classe 1996 è rimasto aa lavorare con gli altri, pochi (Sportiello, Mirante, Caldara, Kalulu, Pellegrino, Loftus-Cheek, Adli, Pobega e Romero) compagni.D’altronde il Milan ha fatto scelte drastiche: pochissimi italiani, una squadra votata all’esterofilia, creata grazie alle trattative con squadre di campionati stranieri. Poca Italia e, quella che c’è, viene snobbata.Mancini ha puntato prima sue poi su, Spalletti ha fatto del suo ex capitano alun punto fermo da cui ripartire e richiamato. Per Calabria insomma non c’è spazio.– Il capitano ha un contrattocol Milan e, anche se la società ha dimostrato che alla giusta offerta sono tutti cedibili – vedasi– per lui il futuro è ancora a tinte rossonere.Non di rado infatti ha cucito addosso al suo terzino un doppio ruolo: oltre al suo canonico giostrare sulla fascia, Calabria viene in mezzo al campo a dare una mano ai suoi centrocampisti, a giocare negli half spaces, a equilibrare le due fasi di gioco.. E non deve sorprendere che, proprio grazie alle sue possibilità tattiche, il club abbia scelto di non prendere un. Certo, quel ruolo potrebbe essere coperto da, ma un’altra pista porta ache in realtà sarebbe il vice proprio di Calabria. Quando il capitano ha bisogno di riposare, Pioli ha optato spesso per, pur preferendolo da centrale. Calabria invece c’è sempre: la sua Nazionale l’ha trovata a Milanello per tutto l’anno, non solo per qualche giorno di inizio settembre.