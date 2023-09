C'era grande attesa in casa Milan in vista del derby in programma per domani per l'esito degli esami a cui questa mattina si è sottoposto Pierre Kalulu. Il difensore francese aveva accusato un problema muscolare alla coscia già ad inizio settimana che non era parso di lieve entità, ma il club, dopo qualche giorno di riposo precauzionale ha deciso di approfondire con esami strumentali che non hanno portato a buone notizie.



I test clinici a cui si è sottoposto Kalulu questa mattina hanno infatti evidenizato una lesione al retto femorale della coscia sinistra che quindi lo terrà out sicuramente per il derby contro l'Inter, ma salvo sorprese anche in Champions contro il Newcastle e anche nella gara succesiva contro il Verona. Confermata quindi l'indiscrezione di Sportmediaset. Solitamente per questo genere di infortuni il periodo di stop va dai 15 ai 30 giorni in base alla gravità.