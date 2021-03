Ildovrà fare a meno di Zlatan. Non tanto perché oggi è iniziata la sua settimana, ma più che altro perché è infortunato. E Stefano, quindi, dovrà fare a meno del suo totem, quello che ha contribuito in maniera decisiva a sterzare e cambiare strada un anno fa: ha indicato la via da seguire. E i suoi compagni lo hanno seguito. Alla cieca.L'arrivo diè stato sicuramente un punto di partenza per i rossoneri. E' stato necessario, quindi, per cambiare passo e, soprattutto, mentalità. Andando a leggere i numeri, però, ci si rende conto che dall'arrivo di Ibrahimovic il Milan senza Ibrahimovic va più forte.Dei 52 punti in classifica, 26 sono arrivati con Ibrahimovic, 26 senza Ibrahimovic. Egualmente divisi. A livello aritmetico, è così. Andando a fondo, però, si vede che il Milan ha guadagnato 26 punti con lo svedese in campo in 13 partite, mentre senza ce ne ha messe 11. Quindi la media punti è decisamente migliore con Ibra fuori: 2 punti perfetti a partita di media, contro 2,4. E anche le realizzazioni cambiano:Insomma, Ibra ha indicato la via ed è fondamentale. Ma Leao e soci sanno andare con le proprie gambe- E Rafael Leao non è un nome a caso.Doppietta contro lo Spezia nel momento in cui Pioli lo sposta centravanti facendo uscire, reti contro Fiorentina, Benevento e Torino, prima dell'ingresso in campo di Ibrahimovic. E contro l'Udinese, senza lo svedese, toccherà di nuovo all'ex Lille confermare i numeri.@AngeTaglieri88