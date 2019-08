Il suo nome è stato accostato prima all'Inter e successivamente al Milan, entrambe alla ricerca di un ultimo puntello per completare il reparto d'attacco, ma secondo quanto trapela dai vertici del club tedesco Ante Rebic non lascerà l'Eintracht Francoforte in questa finestra di mercato. Dopo gli addii di Haller e Jovic, il ds Bobic ha eretto un muro attorno al calciatore croato, come ha riferito in un'intervista a Die Welt: “Speriamo e desideriamo che Ante rimanga qui. Finora, nessun club ci ha contattati per presentare un'offerta scritta. C'è ancora movimento nel mercato e non si può mai dire cosa può succedere. Ma Ante sa quanto ha avuto dall'Eintracht, e il bene che i tifosi gli vogliono si è visto anche a Mannheim”.



Nei giorni scorsi, Rebic è stato proposto al Milan attraverso i suoi agenti, ma la richiesta dell'Eintracht per farlo partire è di circa 40 milioni di euro e la priorità dei rossoneri resta l'argentino dell'Atletico Madrid Angel Correa.