Il Milan è ancora al lavoro per non perdere Gigio Donnarumma a parametro zero, ma non vuole svenarsi e nel frattempo ha messo gli occhi sul portiere francese Mike Maignan del Lille. Le piste alternative sul mercato italiano portano a Gollini dell'Atalanta e a Musso dell'Udinese.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno già deciso di non prolungare il contratto in scadenza ad Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio.